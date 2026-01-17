flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1901 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1901 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1901 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,960,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1901
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:45 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1901 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1901 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1489 проданному на аукционе NumisCorner за 150 EUR. Торги состоялись 15 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 15 сентября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата15 сентября 2025
СохранностьMS63
Цена
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 31 января 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата31 января 2025
СохранностьPL63
Цена
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63
Цена
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Niemczyk - 18 сентября 2023
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Niemczyk - 18 сентября 2023
ПродавецNiemczyk
Дата18 сентября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS63
Цена
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Numismática Leilões - 26 июля 2019
ПродавецNumismática Leilões
Дата26 июля 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Numis.be - 25 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата25 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1901 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1901 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1901 года "Сеятель" составляет 45 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1901 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1901 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1901 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1901 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1901 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы