50 сантимов 1901 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1901 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1901 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.