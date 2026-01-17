flag
50 сантимов 1900 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1900 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1900 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC9,194,767

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1900
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:370 USD
Средняя цена (PROOF):1000 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1900 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1900 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2048 проданному на аукционе MDC Monaco за 1500 EUR. Торги состоялись 3 июня 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьPF64 NGC
Цена
1028 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьPF64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе BAC - 2 марта 2022
ПродавецBAC
Дата2 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе Pruvost - 30 мая 2021
ПродавецPruvost
Дата30 мая 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе Katz - 24 июня 2018
ПродавецKatz
Дата24 июня 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 19 мая 2018
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 мая 2018
СохранностьPF63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1900 "Сеятель" на аукционе Creusy Numismatique - 22 апреля 2014
ПродавецCreusy Numismatique
Дата22 апреля 2014
СохранностьAU
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1900 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1900 года "Сеятель" составляет 370 USD для регулярного чекана и 1000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1900 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1900 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1900 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1900 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

