flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1899 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1899 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1899 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC18,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1899
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:85 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1899 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1899 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1329 проданному на аукционе MDC Monaco за 420 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Aphrodite Art Coins - 18 мая 2025
ПродавецAphrodite Art Coins
Дата18 мая 2025
СохранностьVF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 22 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 31 октября 2023
ПродавецStephen Album
Дата31 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 8 августа 2022
ПродавецStephen Album
Дата8 августа 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 6 декабря 2021
ПродавецStephen Album
Дата6 декабря 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Bertolami - 18 мая 2019
ПродавецBertolami
Дата18 мая 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Numismatica Felsinea S.r.L. - 25 июня 2018
ПродавецNumismatica Felsinea S.r.L.
Дата25 июня 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе Ars Time - 24 июня 2014
ПродавецArs Time
Дата24 июня 2014
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1899 "Сеятель" на аукционе iNumis - 21 октября 2011
ПродавецiNumis
Дата21 октября 2011
СохранностьAU
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1899 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1899 года "Сеятель" составляет 85 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1899 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1899 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1899 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1899 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

