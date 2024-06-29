50 сантимов 1898 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC30,000,000
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал50 сантимов
- Год1898
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1898 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1241 проданному на аукционе iNumis за 450 EUR. Торги состоялись 22 октября 2013.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1898 года "Сеятель"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1898 года "Сеятель" составляет 75 USD для регулярного чекана и 440 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1898 года "Сеятель"?
Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1898 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 50 сантимов 1898 года "Сеятель"?
Для продажи 50 сантимов 1898 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.