ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1898 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1898 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1898 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC30,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1898
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:75 USD
Средняя цена (PROOF):440 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1898 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1898 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1241 проданному на аукционе iNumis за 450 EUR. Торги состоялись 22 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе BAC - 16 декабря 2025
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 9 октября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата9 октября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 25 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 25 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 25 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 10 июля 2025
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 10 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе CGMP - 11 февраля 2025
ПродавецCGMP
Дата11 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 29 июня 2024
Франция 50 сантимов 1898 "Сеятель" на аукционе Coinhouse - 29 июня 2024
ПродавецCoinhouse
Дата29 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1898 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1898 года "Сеятель" составляет 75 USD для регулярного чекана и 440 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1898 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1898 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1898 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1898 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

