50 сантимов 1897 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1897 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1897 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC88,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1897
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:710 USD
Средняя цена (PROOF):1200 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1897 года "Сеятель" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (108)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель". Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе MDC Monaco за 40000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе V. GADOURY - 4 октября 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата4 октября 2025
СохранностьPF63 PCGS
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 24 мая 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 24 мая 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 1 апреля 2025
Продавецcgb.fr
Дата1 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Nihon - 15 декабря 2024
ПродавецNihon
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 10 декабря 2024
Продавецcgb.fr
Дата10 декабря 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Auction World - 20 октября 2024
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьPF63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе Heritage - 26 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2024
СохранностьPF63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе cgb.fr - 9 июля 2024
Продавецcgb.fr
Дата9 июля 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьAU55
Цена
Франция 50 сантимов 1897 "Сеятель" на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьAU50
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1897 года "Сеятель"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель" составляет 710 USD для регулярного чекана и 1200 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1897 года "Сеятель"?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1897 года "Сеятель"?

Для продажи 50 сантимов 1897 года "Сеятель" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

