50 сантимов 1897 года "Сеятель" (Франция, Третья республика)

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1897 года "Сеятель"? По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель" составляет 710 USD для регулярного чекана и 1200 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1897 года "Сеятель"? Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1897 года "Сеятель" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.