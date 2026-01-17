flag
50 сантимов 1871 года K "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1871 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1871 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC722,980

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1871
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1871 года K "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (14)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1871 года со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 552357 проданному на аукционе cgb.fr за 680 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Heritage - 5 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата5 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Heritage - 5 сентября 2024
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Heritage - 5 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата5 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе cgb.fr - 5 марта 2024
Продавецcgb.fr
Дата5 марта 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Monnaies d'Antan - 26 ноября 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата26 ноября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе cgb.fr - 3 декабря 2019
Продавецcgb.fr
Дата3 декабря 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Stack's - 8 августа 2017
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Stack's - 8 августа 2017
ПродавецStack's
Дата8 августа 2017
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Nomisma - 31 августа 2016
ПродавецNomisma
Дата31 августа 2016
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Goldberg - 5 сентября 2012
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Goldberg - 5 сентября 2012
ПродавецGoldberg
Дата5 сентября 2012
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Goldberg - 31 мая 2012
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Goldberg - 31 мая 2012
ПродавецGoldberg
Дата31 мая 2012
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1871 K на аукционе cgb.fr - 9 февраля 2012
Продавецcgb.fr
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1871 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1871 года "Тип 1871-1895" с буквами K составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1871 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1871 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1871 года со знаком K?

Для продажи 50 сантимов 1871 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
