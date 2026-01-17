flag
50 сантимов 1895 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1895 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1895 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC7,200,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1895
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:40 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1895 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1895 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 61359 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 3 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе WAG - 5 октября 2025
ПродавецWAG
Дата5 октября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 11 ноября 2024
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата11 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Karamitsos - 22 сентября 2024
ПродавецKaramitsos
Дата22 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 18 мая 2024
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата18 мая 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Tauler & Fau - 3 мая 2024
ПродавецTauler & Fau
Дата3 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1895 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1895 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1895 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 40 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1895 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1895 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1895 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1895 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
