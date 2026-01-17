flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1888 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1888 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1888 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: iNumis

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,517,106

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1888
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:90 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1888 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1888 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 24430 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 29 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Stack's - 17 сентября 2025
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Stack's - 17 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата17 сентября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Pegasus Auctions - 8 июня 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 июня 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Tauler & Fau - 3 мая 2024
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Tauler & Fau - 3 мая 2024
ПродавецTauler & Fau
Дата3 мая 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS66 ANACS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS66 ANACS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 11 января 2024
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 11 января 2024
ПродавецHeritage
Дата11 января 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 11 января 2024
ПродавецHeritage
Дата11 января 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Coinhouse - 17 декабря 2023
ПродавецCoinhouse
Дата17 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 5 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата5 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 5 октября 2023
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе Heritage - 5 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата5 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1888 A на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1888 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1888 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 90 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1888 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1888 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1888 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1888 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1888 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы