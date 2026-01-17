flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1886 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1886 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1886 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC308,758

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1886
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:270 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1886 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1886 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 61442 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 5 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 19 ноября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата19 ноября 2025
СохранностьMS63
Цена
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьMS64
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьAU53
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Heritage - 6 января 2022
ПродавецHeritage
Дата6 января 2022
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Heritage - 6 января 2022
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Heritage - 6 января 2022
ПродавецHeritage
Дата6 января 2022
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Nomisma - 3 июля 2021
ПродавецNomisma
Дата3 июля 2021
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Spink - 7 июня 2021
ПродавецSpink
Дата7 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Stack's - 26 февраля 2020
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Stack's - 26 февраля 2020
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2020
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Jean ELSEN - 7 декабря 2019
ПродавецJean ELSEN
Дата7 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе iNumis - 8 октября 2019
ПродавецiNumis
Дата8 октября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Spink - 19 июля 2019
ПродавецSpink
Дата19 июля 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе SINCONA - 20 мая 2016
ПродавецSINCONA
Дата20 мая 2016
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе La Galerie Numismatique - 9 сентября 2012
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата9 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Goldberg - 5 сентября 2012
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Goldberg - 5 сентября 2012
ПродавецGoldberg
Дата5 сентября 2012
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе La Galerie Numismatique - 17 июня 2012
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата17 июня 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Goldberg - 31 мая 2012
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе Goldberg - 31 мая 2012
ПродавецGoldberg
Дата31 мая 2012
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1886 A на аукционе La Galerie Numismatique - 29 апреля 2012
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата29 апреля 2012
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1886 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1886 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 270 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1886 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1886 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1886 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1886 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1886 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы