50 сантимов 1882 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1882 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1882 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,319,719

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1882
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1882 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1882 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 99067 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Stephen Album - 15 июля 2025
ПродавецStephen Album
Дата15 июля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьXF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе WCN - 12 июня 2025
ПродавецWCN
Дата12 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Emporium Hamburg - 5 мая 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 мая 2022
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе cgb.fr - 3 августа 2021
Продавецcgb.fr
Дата3 августа 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе cgb.fr - 27 июля 2021
Продавецcgb.fr
Дата27 июля 2021
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе cgb.fr - 8 декабря 2020
Продавецcgb.fr
Дата8 декабря 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе cgb.fr - 27 октября 2020
Продавецcgb.fr
Дата27 октября 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Stack's - 20 августа 2019
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Stack's - 20 августа 2019
ПродавецStack's
Дата20 августа 2019
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Tauler & Fau - 22 января 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата22 января 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Numisor - 20 ноября 2018
ПродавецNumisor
Дата20 ноября 2018
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Emporium Hamburg - 26 октября 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Bolaffi - 30 ноября 2017
ПродавецBolaffi
Дата30 ноября 2017
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Numisor - 14 ноября 2017
ПродавецNumisor
Дата14 ноября 2017
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Rauch - 1 октября 2017
ПродавецRauch
Дата1 октября 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1882 A на аукционе Numisor - 14 июня 2017
ПродавецNumisor
Дата14 июня 2017
СохранностьMS65 NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1882 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1882 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1882 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1882 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1882 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1882 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

