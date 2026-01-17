flag
50 сантимов 1881 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1881 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1881 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,390,890

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1881
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:40 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1881 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1881 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Tennants Auctioneers за 320 GBP. Торги состоялись 10 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе WCN - 9 октября 2025
ПродавецWCN
Дата9 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Katz - 17 августа 2025
ПродавецKatz
Дата17 августа 2025
СохранностьXF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Pesek Auctions - 27 марта 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата27 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Katz - 10 марта 2024
ПродавецKatz
Дата10 марта 2024
СохранностьAU
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Katz - 10 марта 2024
ПродавецKatz
Дата10 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 февраля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 февраля 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Frühwald - 18 февраля 2024
ПродавецFrühwald
Дата18 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьMS64
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Coins NB - 16 декабря 2023
ПродавецCoins NB
Дата16 декабря 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьMS65 GENI
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Coins NB - 11 февраля 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 февраля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Cayón - 22 декабря 2022
ПродавецCayón
Дата22 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Франция 50 сантимов 1881 A на аукционе Coinhouse - 18 декабря 2022
ПродавецCoinhouse
Дата18 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1881 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1881 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 40 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1881 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1881 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1881 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1881 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

