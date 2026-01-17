flag
50 сантимов 1874 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1874 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1874 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,227,957

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1874
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:260 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1874 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1874 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе cgb.fr за 380 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе cgb.fr - 2 декабря 2025
Продавецcgb.fr
Дата2 декабря 2025
СохранностьMS64
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе V. GADOURY - 23 октября 2021
ПродавецV. GADOURY
Дата23 октября 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе iNumis - 10 декабря 2019
ПродавецiNumis
Дата10 декабря 2019
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе Olivier Goujon - 21 мая 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата21 мая 2019
СохранностьMS64 GENI
Цена
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе Rauch - 1 октября 2017
ПродавецRauch
Дата1 октября 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе cgb.fr - 24 апреля 2013
Продавецcgb.fr
Дата24 апреля 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе cgb.fr - 5 декабря 2012
Продавецcgb.fr
Дата5 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе cgb.fr - 21 июня 2012
Продавецcgb.fr
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе cgb.fr - 9 февраля 2012
Продавецcgb.fr
Дата9 февраля 2012
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1874 A на аукционе iNumis - 21 октября 2011
ПродавецiNumis
Дата21 октября 2011
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1874 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1874 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 260 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1874 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1874 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1874 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1874 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

