Франция

50 сантимов 1871 года A "Тип 1871-1895" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 50 сантимов 1871 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 50 сантимов 1871 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC235,803

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал50 сантимов
  • Год1871
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:230 USD
Средняя цена (PROOF):2300 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1871 года A "Тип 1871-1895" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (84)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1871 года со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 1700 EUR. Торги состоялись 21 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Pegasus Auctions - 30 ноября 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата30 ноября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
696 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Bolaffi - 6 июня 2025
ПродавецBolaffi
Дата6 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Sartor Numismatica - 31 октября 2024
ПродавецSartor Numismatica
Дата31 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе cgb.fr - 24 сентября 2024
Продавецcgb.fr
Дата24 сентября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьMS62
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе cgb.fr - 9 апреля 2024
Продавецcgb.fr
Дата9 апреля 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе VINCHON - 7 декабря 2023
ПродавецVINCHON
Дата7 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 декабря 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 декабря 2022
СохранностьMS62
Цена
Франция 50 сантимов 1871 A на аукционе Sartor Numismatica - 28 октября 2022
ПродавецSartor Numismatica
Дата28 октября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 50 сантимов 1871 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1871 года "Тип 1871-1895" с буквами A составляет 230 USD для регулярного чекана и 2300 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1871 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1871 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1871 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1871 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
