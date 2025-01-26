flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1871 года A "Геркулес". Трезубец (Франция, Третья республика)

Разновидность: Трезубец

Аверс монеты - 5 франков 1871 года A "Геркулес" Трезубец - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1871 года A "Геркулес" Трезубец - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • ГуртНадпись
  • Тираж UNC256,410

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1871
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:940 USD
График аукционных продаж 5 франков 1871 года A "Геркулес" Трезубец - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (208)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" со знаком A. Трезубец. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Nihon - 14 декабря 2025
ПродавецNihon
Дата14 декабря 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
2825 $
Цена в валюте аукциона 440000 JPY
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Beaussant Lefèvre - 25 ноября 2025
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата25 ноября 2025
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата4 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Numismatica Italia - 1 сентября 2025
ПродавецNumismatica Italia
Дата1 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьXF45
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата14 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Monnaies d'Antan - 24 мая 2025
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Klondike Auction - 13 апреля 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата13 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе FARRANDO - 11 апреля 2025
ПродавецFARRANDO
Дата11 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Patrick Guillard Collection - 5 апреля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата5 апреля 2025
СохранностьAU55
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1871 года A "Геркулес", разновидность - трезубец?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами A, разновидность - трезубец, составляет 940 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами A, вариант - трезубец?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами A, вариант - трезубец, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1871 года "Геркулес" со знаком A. Трезубец?

Для продажи 5 франков 1871 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
