5 франков 1871 года A "Геркулес". Трезубец (Франция, Третья республика)
Разновидность: Трезубец
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- ГуртНадпись
- Тираж UNC256,410
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал5 франков
- Год1871
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" со знаком A. Трезубец. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30568 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1871 года A "Геркулес", разновидность - трезубец?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами A, разновидность - трезубец, составляет 940 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами A, вариант - трезубец?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами A, вариант - трезубец, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1871 года "Геркулес" со знаком A. Трезубец?
Для продажи 5 франков 1871 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.