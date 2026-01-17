flag
5 франков 1877 года K "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1877 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1877 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC660,863

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1877
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 5 франков 1877 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (30)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1877 года "Геркулес" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 550 EUR. Торги состоялись 22 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 18 ноября 2025
Продавецcgb.fr
Дата18 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 13 июня 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата13 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе Numismatica Raponi - 26 марта 2025
ПродавецNumismatica Raponi
Дата26 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе Rio de la Plata - 14 марта 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе InAsta - 9 октября 2024
ПродавецInAsta
Дата9 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе ibercoin - 10 июля 2024
Продавецibercoin
Дата10 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе InAsta - 1 апреля 2024
ПродавецInAsta
Дата1 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе InAsta - 15 ноября 2023
ПродавецInAsta
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе Russiancoin - 2 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата2 марта 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1877 K "Геркулес" на аукционе Russiancoin - 26 января 2023
ПродавецRussiancoin
Дата26 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1877 года K "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1877 года "Геркулес" с буквами K составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1877 года "Геркулес" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1877 года "Геркулес" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1877 года "Геркулес" со знаком K?

Для продажи 5 франков 1877 года K "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

