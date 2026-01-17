5 франков 1877 года K "Геркулес" (Франция, Третья республика)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC660,863
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал5 франков
- Год1877
- Монетный дворБордо
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1877 года "Геркулес" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 550 EUR. Торги состоялись 22 октября 2021.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1877 года K "Геркулес"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1877 года "Геркулес" с буквами K составляет 150 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1877 года "Геркулес" с буквами K?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1877 года "Геркулес" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1877 года "Геркулес" со знаком K?
Для продажи 5 франков 1877 года K "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.