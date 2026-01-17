flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1876 года K "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1876 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1876 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,732,263

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1876
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:120 USD
График аукционных продаж 5 франков 1876 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (49)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1876 года "Геркулес" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1300 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе Coins NB - 17 января 2026
ПродавецCoins NB
Дата17 января 2026
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе Davissons Ltd. - 19 ноября 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата19 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе BAC - 18 ноября 2025
ПродавецBAC
Дата18 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 2 октября 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата2 октября 2025
СохранностьVF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе BAC - 29 июля 2025
ПродавецBAC
Дата29 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 74 EUR
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе Numismatica Raponi - 26 марта 2025
ПродавецNumismatica Raponi
Дата26 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе ibercoin - 18 декабря 2024
Продавецibercoin
Дата18 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе ibercoin - 18 декабря 2024
Продавецibercoin
Дата18 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе BAC - 7 мая 2024
ПродавецBAC
Дата7 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 K "Геркулес" на аукционе Numedux - 12 апреля 2024
ПродавецNumedux
Дата12 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1876 года K "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1876 года "Геркулес" с буквами K составляет 120 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1876 года "Геркулес" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1876 года "Геркулес" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1876 года "Геркулес" со знаком K?

Для продажи 5 франков 1876 года K "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

