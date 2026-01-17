flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1875 года K "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1875 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1875 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,661,440

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1875
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:70 USD
График аукционных продаж 5 франков 1875 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (39)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1875 года "Геркулес" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 948503 проданному на аукционе cgb.fr за 286 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 2 октября 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата2 октября 2025
СохранностьVF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 128 PLN
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 29 августа 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата29 августа 2025
СохранностьXF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 113 PLN
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 29 августа 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата29 августа 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Numismatica Raponi - 26 марта 2025
ПродавецNumismatica Raponi
Дата26 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 10 декабря 2024
Продавецcgb.fr
Дата10 декабря 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
ПродавецCOINSNET
Дата24 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Stephen Album - 17 сентября 2023
ПродавецStephen Album
Дата17 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Rio de la Plata - 15 сентября 2023
ПродавецRio de la Plata
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Rio de la Plata - 17 марта 2023
ПродавецRio de la Plata
Дата17 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Coins NB - 10 сентября 2022
ПродавецCoins NB
Дата10 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе BAC - 2 марта 2022
ПродавецBAC
Дата2 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 28 ноября 2021
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата28 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе BAC - 8 сентября 2021
ПродавецBAC
Дата8 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 K "Геркулес" на аукционе BAC - 17 марта 2021
ПродавецBAC
Дата17 марта 2021
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1875 года K "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1875 года "Геркулес" с буквами K составляет 70 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1875 года "Геркулес" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1875 года "Геркулес" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1875 года "Геркулес" со знаком K?

Для продажи 5 франков 1875 года K "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

