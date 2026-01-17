flag
5 франков 1874 года K "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1874 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1874 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,000,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1874
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж 5 франков 1874 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (81)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1874 года "Геркулес" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20500 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1000 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе BAC - 13 января 2026
ПродавецBAC
Дата13 января 2026
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Pegasus Auctions - 30 ноября 2025
ПродавецPegasus Auctions
Дата30 ноября 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
638 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 2 октября 2025
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 2 октября 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата2 октября 2025
СохранностьXF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе BAC - 30 сентября 2025
ПродавецBAC
Дата30 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Künker - 19 сентября 2025
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 29 августа 2025
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 29 августа 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата29 августа 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 августа 2025
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 августа 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата29 августа 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 29 августа 2025
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 29 августа 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата29 августа 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 13 июня 2025
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Srebrna Uncja - 13 июня 2025
ПродавецSrebrna Uncja
Дата13 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Tauler & Fau - 24 апреля 2025
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Tauler & Fau - 24 апреля 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата24 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата10 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе BAC - 14 января 2025
ПродавецBAC
Дата14 января 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Где купить?
Франция 5 франков 1874 K "Геркулес" на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1874 года K "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1874 года "Геркулес" с буквами K составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1874 года "Геркулес" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1874 года "Геркулес" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1874 года "Геркулес" со знаком K?

Для продажи 5 франков 1874 года K "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
