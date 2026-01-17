flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1871 года K "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1871 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1871 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC74,609

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1871
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:530 USD
График аукционных продаж 5 франков 1871 года K "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (66)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32033 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3720 USD. Торги состоялись 13 января 2025.

Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе VINCHON - 11 декабря 2025
ПродавецVINCHON
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
1180 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 13 мая 2025
Продавецcgb.fr
Дата13 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе Coins NB - 18 января 2025
ПродавецCoins NB
Дата18 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 10 декабря 2024
Продавецcgb.fr
Дата10 декабря 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьVF30
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьVF30
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 29 октября 2024
Продавецcgb.fr
Дата29 октября 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе Monnaies d'Antan - 25 мая 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 9 апреля 2024
Продавецcgb.fr
Дата9 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе ibercoin - 21 марта 2024
Продавецibercoin
Дата21 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 22 сентября 2023
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата22 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе iBelgica - 21 июня 2023
ПродавецiBelgica
Дата21 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе Pegasus Auctions - 4 июня 2023
ПродавецPegasus Auctions
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 24 января 2023
Продавецcgb.fr
Дата24 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1871 года K "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами K составляет 530 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1871 года "Геркулес" со знаком K?

Для продажи 5 франков 1871 года K "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

