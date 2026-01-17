flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1877 года A "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1877 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1877 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,631,994

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1877
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 5 франков 1877 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (155)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1877 года "Геркулес" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30514 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 17 января 2026
ПродавецCoins NB
Дата17 января 2026
СохранностьXF45 NGC
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе BAC - 13 января 2026
ПродавецBAC
Дата13 января 2026
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Coin Cabinet - 16 декабря 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 38 GBP
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата28 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
ПродавецInAsta
Дата26 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Numedux - 25 октября 2025
ПродавецNumedux
Дата25 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе BAC - 30 сентября 2025
ПродавецBAC
Дата30 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 сентября 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
ПродавецInAsta
Дата10 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Auction World - 20 июля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 июля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Cayón - 9 июля 2025
ПродавецCayón
Дата9 июля 2025
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе San Martino - 8 июня 2025
ПродавецSan Martino
Дата8 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 3 июня 2025
Продавецcgb.fr
Дата3 июня 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 3 апреля 2025
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата3 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1877 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата21 января 2026
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1877 года A "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1877 года "Геркулес" с буквами A составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1877 года "Геркулес" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1877 года "Геркулес" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1877 года "Геркулес" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1877 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
