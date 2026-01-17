flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1876 года A "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1876 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1876 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Münzenonline

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC8,800,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1876
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4600 USD
Средняя цена (PROOF):11000 USD
График аукционных продаж 5 франков 1876 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (374)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1876 года "Геркулес" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Maison R&C за 175000 EUR. Торги состоялись 1 июля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе WCN - 1 января 2026
ПродавецWCN
Дата1 января 2026
СохранностьUNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата17 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе WCN - 11 декабря 2025
ПродавецWCN
Дата11 декабря 2025
СохранностьAU
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 7 декабря 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 7 декабря 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 декабря 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 28 ноября 2025
ПродавецNumisCorner
Дата28 ноября 2025
СохранностьMS60
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата28 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе WCN - 27 ноября 2025
ПродавецWCN
Дата27 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Grün - 12 ноября 2025
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 9 ноября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе BAC - 28 октября 2025
ПродавецBAC
Дата28 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Numedux - 25 октября 2025
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Numedux - 25 октября 2025
ПродавецNumedux
Дата25 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 25 октября 2025
ПродавецCoins NB
Дата25 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 21 октября 2025
Продавецcgb.fr
Дата21 октября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 11 октября 2025
ПродавецCoins NB
Дата11 октября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Russiancoin - 2 октября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата2 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе BAC - 30 сентября 2025
ПродавецBAC
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Франция 5 франков 1876 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 27 сентября 2025
ПродавецCoins NB
Дата27 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1876 года A "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1876 года "Геркулес" с буквами A составляет 4600 USD для регулярного чекана и 11000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1876 года "Геркулес" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1876 года "Геркулес" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1876 года "Геркулес" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1876 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
