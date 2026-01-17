flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1875 года A "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1875 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1875 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC13,338,560

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1875
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:40 USD
Средняя цена (PROOF):21000 USD
График аукционных продаж 5 франков 1875 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (308)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1875 года "Геркулес" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22800 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 17 января 2026
ПродавецCoins NB
Дата17 января 2026
СохранностьAU55 NGC
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе BAC - 13 января 2026
ПродавецBAC
Дата13 января 2026
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Rio de la Plata - 19 декабря 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата19 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе BAC - 16 декабря 2025
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 7 декабря 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Aureo & Calicó - 3 декабря 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата3 декабря 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата28 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе KM NUMIS - 19 ноября 2025
ПродавецKM NUMIS
Дата19 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Stephen Album - 18 ноября 2025
ПродавецStephen Album
Дата18 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе cgb.fr - 18 ноября 2025
Продавецcgb.fr
Дата18 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 9 ноября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе BAC - 28 октября 2025
ПродавецBAC
Дата28 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 25 октября 2025
ПродавецCoins NB
Дата25 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе GINZA - 11 октября 2025
ПродавецGINZA
Дата11 октября 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 5 октября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата5 октября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 5 октября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата5 октября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе BAC - 30 сентября 2025
ПродавецBAC
Дата30 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1875 A "Геркулес" на аукционе Artemide Kunstauktionen - 1 февраля 2026
ПродавецArtemide Kunstauktionen
Дата1 февраля 2026
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1875 года A "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1875 года "Геркулес" с буквами A составляет 40 USD для регулярного чекана и 21000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1875 года "Геркулес" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1875 года "Геркулес" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1875 года "Геркулес" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1875 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
