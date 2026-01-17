5 франков 1875 года A "Геркулес" (Франция, Третья республика)
Фотография: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC13,338,560
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал5 франков
- Год1875
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1875 года "Геркулес" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22800 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1875 года A "Геркулес"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1875 года "Геркулес" с буквами A составляет 40 USD для регулярного чекана и 21000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1875 года "Геркулес" с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1875 года "Геркулес" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1875 года "Геркулес" со знаком A?
Для продажи 5 франков 1875 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.