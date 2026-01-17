flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1874 года A "Геркулес" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1874 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1874 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Artemide Aste s.r.l.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC7,999,202

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1874
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:55 USD
Средняя цена (PROOF):79000 USD
График аукционных продаж 5 франков 1874 года A "Геркулес" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (196)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1874 года "Геркулес" со знаком A. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3955 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216000 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 17 января 2026
ПродавецCoins NB
Дата17 января 2026
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьXF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 147 EUR
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьAU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 17 декабря 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата17 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
ПродавецInAsta
Дата26 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе BAC - 18 ноября 2025
ПродавецBAC
Дата18 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 9 ноября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 ноября 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 25 октября 2025
ПродавецCoins NB
Дата25 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 5 октября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата5 октября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 5 октября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата5 октября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Antivm Numismatica - 20 сентября 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата20 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата10 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 7 сентября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Via - 25 августа 2025
ПродавецVia
Дата25 августа 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе BAC - 29 июля 2025
ПродавецBAC
Дата29 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1874 A "Геркулес" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1874 года A "Геркулес"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1874 года "Геркулес" с буквами A составляет 55 USD для регулярного чекана и 79000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1874 года "Геркулес" с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1874 года "Геркулес" с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1874 года "Геркулес" со знаком A?

Для продажи 5 франков 1874 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1874 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 5 франковНумизматические аукционы