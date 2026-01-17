flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1871 года A "Геркулес". Пчела (Франция, Третья республика)

Разновидность: Пчела

Аверс монеты - 5 франков 1871 года A "Геркулес" Пчела - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1871 года A "Геркулес" Пчела - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC237,906

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1871
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:670 USD
График аукционных продаж 5 франков 1871 года A "Геркулес" Пчела - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (45)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" со знаком A. Пчела. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection за 1500 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Stack's - 17 января 2025
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Stack's - 17 января 2025
ПродавецStack's
Дата17 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 12 ноября 2024
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 12 ноября 2024
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата12 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 121 EUR
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Heritage - 10 мая 2024
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 30 марта 2024
ПродавецCoins NB
Дата30 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Nihon - 10 декабря 2023
ПродавецNihon
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Münzenonline - 24 ноября 2023
ПродавецMünzenonline
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе CHS Basel Numismatics - 31 октября 2023
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата31 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе CHS Basel Numismatics - 1 августа 2023
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата1 августа 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьVF35
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Florange - 18 января 2023
ПродавецFlorange
Дата18 января 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе CHS Basel Numismatics - 11 декабря 2022
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе CHS Basel Numismatics - 12 ноября 2022
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Coins NB - 19 марта 2022
ПродавецCoins NB
Дата19 марта 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе CHS Basel Numismatics - 21 ноября 2021
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата21 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Monnaies d'Antan - 29 мая 2021
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата29 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1871 A "Геркулес" на аукционе Felzmann - 18 января 2021
ПродавецFelzmann
Дата18 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1871 года A "Геркулес", разновидность - пчела?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами A, разновидность - пчела, составляет 670 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами A, вариант - пчела?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1871 года "Геркулес" с буквами A, вариант - пчела, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1871 года "Геркулес" со знаком A. Пчела?

Для продажи 5 франков 1871 года A "Геркулес" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
