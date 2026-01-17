5 франков 1871 года K "Без лозунга" (Франция, Третья республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC629,666
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал5 франков
- Год1871
- Монетный дворБордо
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1871 года "Без лозунга" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Studio Numismatico Raffaele Negrini за 2000 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1871 года K "Без лозунга"?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1871 года "Без лозунга" с буквами K составляет 210 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1871 года "Без лозунга" с буквами K?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1871 года "Без лозунга" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1871 года "Без лозунга" со знаком K?
Для продажи 5 франков 1871 года K "Без лозунга" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.