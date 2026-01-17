flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1871 года K "Без лозунга" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 5 франков 1871 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 5 франков 1871 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC629,666

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал5 франков
  • Год1871
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:210 USD
График аукционных продаж 5 франков 1871 года K "Без лозунга" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1871 года "Без лозунга" со знаком K. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Studio Numismatico Raffaele Negrini за 2000 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.

Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 26 ноября 2025
ПродавецInAsta
Дата26 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 октября 2025
СохранностьVF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
ПродавецInAsta
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 1 июля 2025
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 1 июля 2025
ПродавецInAsta
Дата1 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 10 декабря 2024
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 10 декабря 2024
ПродавецInAsta
Дата10 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе NMV Nederlandsche Muntenveiling - 8 ноября 2024
ПродавецNMV Nederlandsche Muntenveiling
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 9 октября 2024
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе InAsta - 9 октября 2024
ПродавецInAsta
Дата9 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Schulman - 27 июня 2024
ПродавецSchulman
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Negrini - 1 июня 2024
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Negrini - 1 июня 2024
ПродавецNegrini
Дата1 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Katz - 10 марта 2024
ПродавецKatz
Дата10 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Coinhouse - 17 декабря 2023
ПродавецCoinhouse
Дата17 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Katz - 10 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата10 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Coinhouse - 8 октября 2023
ПродавецCoinhouse
Дата8 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Naumann - 8 января 2023
ПродавецNaumann
Дата8 января 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Schulman - 14 декабря 2022
ПродавецSchulman
Дата14 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Coins NB - 15 октября 2022
ПродавецCoins NB
Дата15 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Coins NB - 10 сентября 2022
ПродавецCoins NB
Дата10 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 29 мая 2022
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Ibrahim's Collectibles - 29 мая 2022
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата29 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1871 K "Без лозунга" на аукционе Coins NB - 19 марта 2022
ПродавецCoins NB
Дата19 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 5 франков 1871 года K "Без лозунга"?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1871 года "Без лозунга" с буквами K составляет 210 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1871 года "Без лозунга" с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1871 года "Без лозунга" с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1871 года "Без лозунга" со знаком K?

Для продажи 5 франков 1871 года K "Без лозунга" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

