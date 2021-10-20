20 франков 1929 года "Тип 1929-1939". Пьедфорт (Франция, Третья республика)
Разновидность: Пьедфорт
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,680)
- Вес40,09 гр
- Чистого серебра (0,8765 oz) 27,2612 гр
- Диаметр34,53 мм
- ГуртРубчатый
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал20 франков
- Год1929
- Монетный дворПариж
- НазначениеПробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1929 года. Пьедфорт. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе MDC Monaco за 900 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1929 года, разновидность - пьедфорт?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1929 года "Тип 1929-1939", разновидность - пьедфорт, составляет 700 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1929 года, вариант - пьедфорт?
Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1929 года, вариант - пьедфорт, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 франков 1929 года. Пьедфорт?
Для продажи 20 франков 1929 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.