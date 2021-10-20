flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 франков 1929 года "Тип 1929-1939". Пьедфорт (Франция, Третья республика)

Разновидность: Пьедфорт

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес40,09 гр
  • Чистого серебра (0,8765 oz) 27,2612 гр
  • Диаметр34,53 мм
  • ГуртРубчатый

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал20 франков
  • Год1929
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:700 USD
Цены на аукционах (9)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1929 года. Пьедфорт. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе MDC Monaco за 900 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 франков 1929 на аукционе cgb.fr - 2 декабря 2025
Продавецcgb.fr
Дата2 декабря 2025
СохранностьНет оценки GENI
Цена
859 $
Цена в валюте аукциона 740 EUR
Франция 20 франков 1929 на аукционе cgb.fr - 9 марта 2021
Продавецcgb.fr
Дата9 марта 2021
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 455 EUR
Франция 20 франков 1929 на аукционе cgb.fr - 10 марта 2020
Продавецcgb.fr
Дата10 марта 2020
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе Goldberg - 6 сентября 2017
ПродавецGoldberg
Дата6 сентября 2017
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе cgb.fr - 4 декабря 2013
Продавецcgb.fr
Дата4 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе Künker - 9 октября 2013
ПродавецKünker
Дата9 октября 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе Hess Divo - 26 октября 2012
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2012
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе Hess Divo - 26 октября 2011
ПродавецHess Divo
Дата26 октября 2011
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе Künker - 22 июня 2011
ПродавецKünker
Дата22 июня 2011
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1929 года, разновидность - пьедфорт?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1929 года "Тип 1929-1939", разновидность - пьедфорт, составляет 700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1929 года, вариант - пьедфорт?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1929 года, вариант - пьедфорт, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1929 года. Пьедфорт?

Для продажи 20 франков 1929 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

