20 франков 1938 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 20 франков 1938 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 20 франков 1938 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес20 гр
  • Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC10,910,061

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал20 франков
  • Год1938
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:45 USD
График аукционных продаж 20 франков 1938 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1938 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 550 EUR. Торги состоялись 30 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 франков 1938 на аукционе BAC - 13 января 2026
ПродавецBAC
Дата13 января 2026
СохранностьAU
Цена
Франция 20 франков 1938 на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьAU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Франция 20 франков 1938 на аукционе Russiancoin - 25 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата25 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 франков 1938 на аукционе Numisbalt - 7 декабря 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 франков 1938 на аукционе La Galerie Numismatique - 21 ноября 2025
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата21 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 франков 1938 на аукционе Tauler & Fau - 30 октября 2025
Франция 20 франков 1938 на аукционе Tauler & Fau - 30 октября 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата30 октября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Франция 20 франков 1938 на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 20 франков 1938 на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе BAC - 30 сентября 2025
ПродавецBAC
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 20 франков 1938 на аукционе Künker - 19 сентября 2025
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 сентября 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
Франция 20 франков 1938 на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата10 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1938 на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
Франция 20 франков 1938 на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата10 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
Франция 20 франков 1938 на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата4 сентября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе Numismatica Italia - 11 июля 2025
ПродавецNumismatica Italia
Дата11 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе Russiancoin - 10 июля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата10 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 франков 1938 на аукционе Cayón - 9 июля 2025
ПродавецCayón
Дата9 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе CNG - 2 июля 2025
ПродавецCNG
Дата2 июля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1938 на аукционе Coins NB - 17 мая 2025
ПродавецCoins NB
Дата17 мая 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1938 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1938 года "Тип 1929-1939" составляет 45 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1938 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1938 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1938 года?

Для продажи 20 франков 1938 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
