ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 франков 1936 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 20 франков 1936 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 20 франков 1936 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Maison Palombo

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес20 гр
  • Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC47,584

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал20 франков
  • Год1936
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:970 USD
График аукционных продаж 20 франков 1936 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1936 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1416 проданному на аукционе MDC Monaco за 2400 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 франков 1936 на аукционе Beaussant Lefèvre - 25 ноября 2025
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата25 ноября 2025
СохранностьF
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе Heritage Eur - 14 ноября 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата14 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
1408 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе Beaussant Lefèvre - 30 октября 2024
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата30 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе Monnaies d'Antan - 25 мая 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU50
Цена
Франция 20 франков 1936 на аукционе Florange - 18 января 2023
ПродавецFlorange
Дата18 января 2023
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1936 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1936 года "Тип 1929-1939" составляет 970 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1936 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1936 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1936 года?

Для продажи 20 франков 1936 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

