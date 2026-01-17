20 франков 1936 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)
Фотография: Maison Palombo
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,680)
- Вес20 гр
- Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC47,584
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал20 франков
- Год1936
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1936 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1416 проданному на аукционе MDC Monaco за 2400 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1936 года?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1936 года "Тип 1929-1939" составляет 970 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1936 года?
Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1936 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 франков 1936 года?
Для продажи 20 франков 1936 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.