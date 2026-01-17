flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 франков 1934 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 20 франков 1934 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 20 франков 1934 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес20 гр
  • Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC11,785,219

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал20 франков
  • Год1934
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:50 USD
График аукционных продаж 20 франков 1934 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1934 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21862 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 18 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 франков 1934 на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 сентября 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 20 франков 1934 на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
Франция 20 франков 1934 на аукционе Stack's - 4 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата4 сентября 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Франция 20 франков 1934 на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 141 EUR
Франция 20 франков 1934 на аукционе Coins NB - 12 июля 2025
ПродавецCoins NB
Дата12 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Varesi - 7 мая 2025
ПродавецVaresi
Дата7 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 20 франков 1934 на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
Франция 20 франков 1934 на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата10 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Numismatica Ferrarese - 29 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата29 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 франков 1934 на аукционе ibercoin - 18 декабря 2024
Продавецibercoin
Дата18 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 20 франков 1934 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 ноября 2024
Франция 20 франков 1934 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 ноября 2024
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата29 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 20 франков 1934 на аукционе AURORA - 17 октября 2024
ПродавецAURORA
Дата17 октября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 20 франков 1934 на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 20 франков 1934 на аукционе WCN - 15 августа 2024
ПродавецWCN
Дата15 августа 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Coins NB - 10 августа 2024
ПродавецCoins NB
Дата10 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Karamitsos - 14 апреля 2024
ПродавецKaramitsos
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Heritage - 4 апреля 2024
Франция 20 франков 1934 на аукционе Heritage - 4 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата4 апреля 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1934 на аукционе Heritage - 4 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата4 апреля 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1934 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1934 года "Тип 1929-1939" составляет 50 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1934 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1934 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1934 года?

Для продажи 20 франков 1934 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1934 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 франковНумизматические аукционы