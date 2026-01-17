20 франков 1929 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,680)
- Вес20 гр
- Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC3,234,436
Описание
- СтранаФранция
- ПериодТретья республика
- Номинал20 франков
- Год1929
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1929 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Maison Palombo за 3400 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1929 года?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1929 года "Тип 1929-1939" составляет 25 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1929 года?
Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1929 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
