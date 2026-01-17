flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 франков 1929 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 20 франков 1929 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 20 франков 1929 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес20 гр
  • Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,234,436

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал20 франков
  • Год1929
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
График аукционных продаж 20 франков 1929 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (20)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1929 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Maison Palombo за 3400 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 франков 1929 на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе La Galerie Numismatique - 21 ноября 2025
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата21 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе Russiancoin - 21 августа 2025
ПродавецRussiancoin
Дата21 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3050 RUB
Франция 20 франков 1929 на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
Франция 20 франков 1929 на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата10 марта 2025
СохранностьXF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Франция 20 франков 1929 на аукционе Coins NB - 23 ноября 2024
ПродавецCoins NB
Дата23 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Bid & Grow Auctions - 18 мая 2024
Франция 20 франков 1929 на аукционе Bid & Grow Auctions - 18 мая 2024
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата18 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Coins NB - 16 декабря 2023
ПродавецCoins NB
Дата16 декабря 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Aste - 3 июля 2023
ПродавецAste
Дата3 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Aste - 8 мая 2023
ПродавецAste
Дата8 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
Франция 20 франков 1929 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата4 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе InAsta - 22 сентября 2022
ПродавецInAsta
Дата22 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Coinhouse - 27 марта 2022
ПродавецCoinhouse
Дата27 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Tauler & Fau - 14 декабря 2020
ПродавецTauler & Fau
Дата14 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Numisor - 25 июня 2019
ПродавецNumisor
Дата25 июня 2019
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Numismática Leilões - 29 мая 2019
ПродавецNumismática Leilões
Дата29 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 франков 1929 на аукционе Soler y Llach - 27 февраля 2014
ПродавецSoler y Llach
Дата27 февраля 2014
СохранностьVF
Цена
Франция 20 франков 1929 на аукционе HERVERA - 27 февраля 2014
ПродавецHERVERA
Дата27 февраля 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 20 франков 1929 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 франков 1929 года "Тип 1929-1939" составляет 25 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1929 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 франков 1929 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1929 года?

Для продажи 20 франков 1929 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Третьей республикиМонеты Франции 1929 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 франковНумизматические аукционы