10 франков 1938 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 10 франков 1938 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 10 франков 1938 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2186 oz) 6,8 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC14,090,181

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал10 франков
  • Год1938
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
График аукционных продаж 10 франков 1938 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1938 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1220 проданному на аукционе iNumis за 80 EUR. Торги состоялись 3 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 10 франков 1938 на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 10 франков 1938 на аукционе Artemide Aste - 10 марта 2024
ПродавецArtemide Aste
Дата10 марта 2024
СохранностьMS63 CCG
Цена
Франция 10 франков 1938 на аукционе Katz - 28 января 2024
ПродавецKatz
Дата28 января 2024
СохранностьXF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Франция 10 франков 1938 на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе Katz - 11 июня 2023
ПродавецKatz
Дата11 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе MDC Monaco - 10 июня 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата10 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе MDC Monaco - 10 июня 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата10 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
ПродавецPesek Auctions
Дата23 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе Soler y Llach - 27 октября 2022
ПродавецSoler y Llach
Дата27 октября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе Karamitsos - 13 июня 2021
ПродавецKaramitsos
Дата13 июня 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе Roma Numismatics - 26 ноября 2020
ПродавецRoma Numismatics
Дата26 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе Numisor - 25 июня 2019
ПродавецNumisor
Дата25 июня 2019
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе iNumis - 3 июня 2014
ПродавецiNumis
Дата3 июня 2014
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 10 франков 1938 на аукционе Numis.be - 21 мая 2013
ПродавецNumis.be
Дата21 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 10 франков 1938 на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2011
СохранностьMS63 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 10 франков 1938 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 10 франков 1938 года "Тип 1929-1939" составляет 30 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1938 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 10 франков 1938 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1938 года?

Для продажи 10 франков 1938 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

