ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

10 франков 1934 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 10 франков 1934 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 10 франков 1934 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2186 oz) 6,8 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC52,000,416

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал10 франков
  • Год1934
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
График аукционных продаж 10 франков 1934 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1934 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2551 проданному на аукционе H.D. Rauch за 60 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 10 франков 1934 на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Франция 10 франков 1934 на аукционе Russiancoin - 18 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1934 на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1934 на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1934 на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата27 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1934 на аукционе Coins NB - 16 декабря 2023
ПродавецCoins NB
Дата16 декабря 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Франция 10 франков 1934 на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1934 на аукционе Pesek Auctions - 23 ноября 2022
ПродавецPesek Auctions
Дата23 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 10 франков 1934 на аукционе Pars Coins - 26 июля 2021
ПродавецPars Coins
Дата26 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1934 на аукционе Tauler & Fau - 14 декабря 2020
ПродавецTauler & Fau
Дата14 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1934 на аукционе Artemide Kunstauktionen - 4 октября 2020
ПродавецArtemide Kunstauktionen
Дата4 октября 2020
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1934 на аукционе Darabanth - 19 декабря 2019
ПродавецDarabanth
Дата19 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1934 на аукционе Tauler & Fau - 29 мая 2018
ПродавецTauler & Fau
Дата29 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франция 10 франков 1934 на аукционе Russiancoin - 22 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата22 января 2026
СохранностьНет оценки
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 10 франков 1934 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 10 франков 1934 года "Тип 1929-1939" составляет 15 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1934 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 10 франков 1934 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1934 года?

Для продажи 10 франков 1934 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
