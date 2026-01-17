flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

10 франков 1932 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 10 франков 1932 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 10 франков 1932 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2186 oz) 6,8 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC40,287,667

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал10 франков
  • Год1932
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
График аукционных продаж 10 франков 1932 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1932 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе MDC Monaco за 60 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 10 франков 1932 на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Франция 10 франков 1932 на аукционе Russiancoin - 18 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе Coins NB - 12 апреля 2025
ПродавецCoins NB
Дата12 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Франция 10 франков 1932 на аукционе Russiancoin - 6 февраля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата6 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе Russiancoin - 9 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата9 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе Russiancoin - 12 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата12 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе Coins NB - 14 сентября 2024
ПродавецCoins NB
Дата14 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе Russiancoin - 2 мая 2024
ПродавецRussiancoin
Дата2 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 GENI
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе Russiancoin - 2 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата2 марта 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе Russiancoin - 26 января 2023
ПродавецRussiancoin
Дата26 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 10 франков 1932 на аукционе Russiancoin - 15 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата15 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 10 франков 1932 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 10 франков 1932 года "Тип 1929-1939" составляет 30 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1932 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 10 франков 1932 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1932 года?

Для продажи 10 франков 1932 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

