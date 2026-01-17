flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

10 франков 1931 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 10 франков 1931 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 10 франков 1931 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2186 oz) 6,8 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC35,467,583

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал10 франков
  • Год1931
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
График аукционных продаж 10 франков 1931 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1931 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3779 проданному на аукционе Katz Auction за 290 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьUNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Франция 10 франков 1931 на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата10 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 17 августа 2025
ПродавецKatz
Дата17 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе WCN - 15 августа 2024
ПродавецWCN
Дата15 августа 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1931 на аукционе Coins NB - 15 июня 2024
ПродавецCoins NB
Дата15 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 19 мая 2024
ПродавецKatz
Дата19 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Coins NB - 13 апреля 2024
ПродавецCoins NB
Дата13 апреля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Франция 10 франков 1931 на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 10 франков 1931 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 10 франков 1931 года "Тип 1929-1939" составляет 15 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1931 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 10 франков 1931 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1931 года?

Для продажи 10 франков 1931 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
