10 франков 1930 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 10 франков 1930 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 10 франков 1930 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2186 oz) 6,8 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC36,986,163

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал10 франков
  • Год1930
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
График аукционных продаж 10 франков 1930 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1930 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе JEAN VINCHON NUMISMATIQUE за 320 EUR. Торги состоялись 22 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 10 франков 1930 на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Katz - 17 августа 2025
ПродавецKatz
Дата17 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франция 10 франков 1930 на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Франция 10 франков 1930 на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Ibrahim's Collectibles - 1 июня 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата1 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Katz - 12 февраля 2025
ПродавецKatz
Дата12 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Ibrahim's Collectibles - 10 ноября 2024
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата10 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Russiancoin - 17 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Monnaies d'Antan - 25 мая 2024
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата27 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 февраля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 февраля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 10 франков 1930 на аукционе Russiancoin - 22 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата22 января 2026
СохранностьНет оценки
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 10 франков 1930 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 10 франков 1930 года "Тип 1929-1939" составляет 20 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1930 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 10 франков 1930 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1930 года?

Для продажи 10 франков 1930 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

