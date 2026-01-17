flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

10 франков 1929 года "Тип 1929-1939" (Франция, Третья республика)

Аверс монеты - 10 франков 1929 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республикаРеверс монеты - 10 франков 1929 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,680)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2186 oz) 6,8 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC16,291,726
  • Тираж PROOF109

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодТретья республика
  • Номинал10 франков
  • Год1929
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
График аукционных продаж 10 франков 1929 года "Тип 1929-1939" - цена серебряной монеты - Франция, Третья республика
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1929 года. Это серебряная монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Империя за 130000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 10 франков 1929 на аукционе Russiancoin - 18 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Russiancoin - 18 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата18 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Russiancoin - 20 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата20 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Russiancoin - 4 апреля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата4 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Франция 10 франков 1929 на аукционе Coins NB - 30 марта 2024
ПродавецCoins NB
Дата30 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Франция 10 франков 1929 на аукционе Coins NB - 24 февраля 2024
ПродавецCoins NB
Дата24 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе MDC Monaco - 10 июня 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата10 июня 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе WCN - 12 января 2023
ПродавецWCN
Дата12 января 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Olivier Goujon - 9 октября 2022
ПродавецOlivier Goujon
Дата9 октября 2022
СохранностьMS65 GENI
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Numismatica Ferrarese - 8 мая 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата8 мая 2022
СохранностьAU
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Numismatica Ferrarese - 3 апреля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата3 апреля 2022
СохранностьAU
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Olivier Goujon - 2 апреля 2022
ПродавецOlivier Goujon
Дата2 апреля 2022
СохранностьMS65 GENI
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 марта 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 марта 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе AURORA - 28 января 2021
ПродавецAURORA
Дата28 января 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Numisor - 25 июня 2019
ПродавецNumisor
Дата25 июня 2019
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Numismatica Felsinea S.r.L. - 25 июня 2018
ПродавецNumismatica Felsinea S.r.L.
Дата25 июня 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 10 франков 1929 на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2011
СохранностьMS63 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Третьей республики 10 франков 1929 года?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 10 франков 1929 года "Тип 1929-1939" составляет 30 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1929 года?

Информация о текущей стоимости французской монеты 10 франков 1929 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1929 года?

Для продажи 10 франков 1929 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

