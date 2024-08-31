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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1899 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1899 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1899 года A "Тип 1899-1906" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,500,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1899
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1899 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica Spa за 7000 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (3)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Александр (1)
Франция 20 франков 1899 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Франция 20 франков 1899 A на аукционе Beaussant Lefèvre - June 15, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
7454 $
Цена в валюте аукциона 6875 EUR
Франция 20 франков 1899 A на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Numismática Leilões - August 9, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 9 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Heritage - November 28, 2019
Франция 20 франков 1899 A на аукционе Heritage - November 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 ноября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Heritage - April 19, 2018
Франция 20 франков 1899 A на аукционе Heritage - April 19, 2018
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Александр - April 18, 2018
Франция 20 франков 1899 A на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность MS60
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Heritage - October 27, 2016
Франция 20 франков 1899 A на аукционе Heritage - October 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1899 A на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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