Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1899 года A "Тип 1899-1906". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,500,000
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1899
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1899 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica Spa за 7000 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
7454 $
Цена в валюте аукциона 6875 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 9 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 28 ноября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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