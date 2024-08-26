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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1892 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1892 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1892 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 225,706

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1892
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1892 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 98281 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 11 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Coinhouse (1)
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  • Künker (2)
  • London Coins (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • SINCONA (2)
  • Soler y Llach (1)
Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Франция 20 франков 1892 A на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франция 20 франков 1892 A на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - July 18, 2019
Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - July 18, 2019
Продавец Heritage
Дата 18 июля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Франция 20 франков 1892 A на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - February 21, 2019
Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - February 21, 2019
Продавец Heritage
Дата 21 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
Франция 20 франков 1892 A на аукционе Davissons Ltd. - August 28, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 28 августа 2018
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - June 29, 2017
Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - June 29, 2017
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - January 12, 2017
Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - January 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - August 4, 2016
Франция 20 франков 1892 A на аукционе Heritage - August 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 17, 2013
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1892 A на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1892 A на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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