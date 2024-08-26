Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1892 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 225,706
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1892
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1892 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 98281 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 11 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 июля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 28 августа 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франков 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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