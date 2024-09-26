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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1888 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1888 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1888 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 27,707

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1888
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1888 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica Spa за 1700 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1888 A на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
965 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция 20 франков 1888 A на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Франция 20 франков 1888 A на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Франция 20 франков 1888 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 20 франков 1888 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Франция 20 франков 1888 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1888 A на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1888 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе Münzenonline - April 24, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Франция 20 франков 1888 A на аукционе iNumis - March 3, 2020
Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе Spink - July 19, 2019
Продавец Spink
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе V. GADOURY - November 17, 2018
Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1888 A на аукционе iNumis - June 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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