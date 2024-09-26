Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1888 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 27,707
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1888
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1888 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica Spa за 1700 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 3 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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