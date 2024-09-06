Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1879 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,037,522
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1879
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1879 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 61281 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 6 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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