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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1879 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1879 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1879 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,037,522

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1879
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1879 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 61281 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 6 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (1)
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  • Stack's (3)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (1)
Франция 20 франков 1879 A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Франция 20 франков 1879 A на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 20 франков 1879 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Heritage - September 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Франция 20 франков 1879 A на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе V. GADOURY - September 1, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1879 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1879 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1879 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1879 A на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Франция 20 франков 1879 A на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Франция 20 франков 1879 A на аукционе Bertolami - May 18, 2019
Продавец Bertolami
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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