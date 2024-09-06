Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1871 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,508,494
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 20 франков
- Год 1871
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1871 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21183 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16675 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (2)
- Auction World (1)
- Auctiones (1)
- Aureo & Calicó (3)
- Chaponnière (1)
- CNG (1)
- Coinhouse (1)
- DNW (1)
- Heritage (13)
- HERVERA (1)
- ibercoin (2)
- iNumis (4)
- Künker (2)
- Leu (1)
- M&M Basel (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- MDC Monaco (2)
- Möller (1)
- Monnaies d'Antan (6)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Nomisma (1)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (1)
- UBS (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 20 франков 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск