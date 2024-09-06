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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1871 года A "Тип 1871-1898". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1871 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 20 франков 1871 года A "Тип 1871-1898" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,508,494

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 20 франков
  • Год 1871
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1871 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21183 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16675 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (1)
Франция 20 франков 1871 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Франция 20 франков 1871 A на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1871 A на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1871 A на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1871 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Франция 20 франков 1871 A на аукционе Heritage - October 11, 2020
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе Heritage - January 30, 2020
Франция 20 франков 1871 A на аукционе Heritage - January 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1871 A на аукционе Chaponnière - November 20, 2019
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1871 A на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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