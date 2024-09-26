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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1936 года "Тип 1929-1936". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1936 года "Тип 1929-1936" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 100 франков 1936 года "Тип 1929-1936" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,55 гр
  • Чистого золота (0,1895 oz) 5,895 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 7,688,641

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1936
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (241)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1936 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33632 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Франция 100 франков 1936 на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1136 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Франция 100 франков 1936 на аукционе Patrick Guillard Collection - June 3, 2024
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
Франция 100 франков 1936 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1411 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Франция 100 франков 1936 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе CNG - January 10, 2024
Продавец CNG
Дата 10 января 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Франция 100 франков 1936 на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Франция 100 франков 1936 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1936 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где купить?
Франция 100 франков 1936 на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франков 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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