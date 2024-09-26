Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1936 года "Тип 1929-1936". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,55 гр
- Чистого золота (0,1895 oz) 5,895 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 7,688,641
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1936
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (241)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1936 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33632 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 17 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1136 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 10 января 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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