Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1934 года "Тип 1929-1936". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,55 гр
- Чистого золота (0,1895 oz) 5,895 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1934
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1934 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 552387 проданному на аукционе cgb.fr за 2100 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2019.
Сохранность
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Где продать?
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