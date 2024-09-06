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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1934 года "Тип 1929-1936". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,55 гр
  • Чистого золота (0,1895 oz) 5,895 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1934
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1934 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 552387 проданному на аукционе cgb.fr за 2100 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • iNumis (1)
Франция 100 франков 1934 на аукционе iNumis - October 21, 2011
Продавец iNumis
Дата 21 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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