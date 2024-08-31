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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1932 года "Тип 1929-1936". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1932 года "Тип 1929-1936" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 100 франков 1932 года "Тип 1929-1936" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,55 гр
  • Чистого золота (0,1895 oz) 5,895 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1932
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1932 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе MDC Monaco за 36000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (2)
Франция 100 франков 1932 на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
38591 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Франция 100 франков 1932 на аукционе MDC Monaco - December 2, 2016
Продавец MDC Monaco
Дата 2 декабря 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Для продажи 100 франков 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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