Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1932 года "Тип 1929-1936". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,55 гр
- Чистого золота (0,1895 oz) 5,895 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1932
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1932 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе MDC Monaco за 36000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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