Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1929 года "Тип 1929-1936". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,55 гр
- Чистого золота (0,1895 oz) 5,895 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 26
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1929
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1929 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1101 проданному на аукционе MDC Monaco за 20500 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Goldberg (4)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- MDC Monaco (2)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- V. GADOURY (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
14154 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 октября 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 12 сентября 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 100 франков 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск