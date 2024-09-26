Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1929 года "Тип 1929-1936". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1929 года "Тип 1929-1936" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 100 франков 1929 года "Тип 1929-1936" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,55 гр
  • Чистого золота (0,1895 oz) 5,895 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 26

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1929
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1929 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1101 проданному на аукционе MDC Monaco за 20500 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Goldberg (4)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (2)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
Франция 100 франков 1929 на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
14154 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Франция 100 франков 1929 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Франция 100 франков 1929 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Франция 100 франков 1929 на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе V. GADOURY - December 3, 2016
Продавец V. GADOURY
Дата 3 декабря 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе Stack's - January 8, 2012
Франция 100 франков 1929 на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе Baldwin's of St. James's - October 3, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 октября 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Франция 100 франков 1929 на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе Goldberg - September 12, 2006
Франция 100 франков 1929 на аукционе Goldberg - September 12, 2006
Продавец Goldberg
Дата 12 сентября 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Франция 100 франков 1929 на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Франция 100 франков 1929 на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 100 франков 1929 на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франков 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Третьей республики Монеты Франции 1929 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 100 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск