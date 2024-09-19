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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1914 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,281

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1914
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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