Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1914 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,281
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1914
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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