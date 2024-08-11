Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1903 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,096
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1903
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1903 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе MDC Monaco за 6000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1927 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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