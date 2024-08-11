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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1903 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1903 года A "Тип 1878-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 100 франков 1903 года A "Тип 1878-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,096

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1903
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1903 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе MDC Monaco за 6000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе Schulman - June 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1927 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 100 франков 1903 A на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 100 франков 1903 A на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 100 франков 1903 A на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Франция 100 франков 1903 A на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Франция 100 франков 1903 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Франция 100 франков 1903 A на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 100 франков 1903 A на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 100 франков 1903 A на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1903 A на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где купить?
Франция 100 франков 1903 A на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франков 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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