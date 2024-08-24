Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1899 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Veilinghuis de Ruiter
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 100 франков
- Год 1899
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1899 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 52032 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Auction World (7)
- Aureo & Calicó (4)
- Bolaffi (2)
- Cayón (1)
- cgb.fr (1)
- Chaponnière (4)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Coinhouse (1)
- Emporium Hamburg (1)
- GINZA (3)
- Goldberg (2)
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- Heritage (21)
- Heritage Eur (1)
- Hess Divo (2)
- iNumis (4)
- Jean ELSEN (3)
- Jesús Vico (2)
- Katz (1)
- Künker (3)
- LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT (1)
- Libert (1)
- Maître Wattebled (4)
- Matos, Esteves & Pacheco (1)
- MDC Monaco (3)
- Nihon (1)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Rauch (2)
- Schulman (1)
- Stack's (2)
- UBS (1)
- V. GADOURY (2)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
- WAG (1)
- Warin Global Investments (3)
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2783 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 100 франков 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск