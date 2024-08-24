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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1899 года A "Тип 1878-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1899 года A "Тип 1878-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 100 франков 1899 года A "Тип 1878-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Veilinghuis de Ruiter

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 100 франков
  • Год 1899
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1899 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 52032 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Schulman - June 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Франция 100 франков 1899 A на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2783 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Франция 100 франков 1899 A на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Heritage - May 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Stack's - January 13, 2024
Франция 100 франков 1899 A на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Heritage - January 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - May 26, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1899 A на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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