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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1914 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1914 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1914 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,047,863

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1914
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1914 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 63182 проданному на аукционе Heritage Auctions за 499 USD. Торги состоялись 16 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1914 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Франция 10 франков 1914 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Франция 10 франков 1914 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Франция 10 франков 1914 на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе Coin Cabinet - July 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1914 на аукционе Jean ELSEN - September 9, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Франция 10 франков 1914 на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Франция 10 франков 1914 на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе GINZA - October 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе iBelgica - October 8, 2019
Продавец iBelgica
Дата 8 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе Lansky - October 7, 2019
Продавец Lansky
Дата 7 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе Heritage - September 12, 2019
Франция 10 франков 1914 на аукционе Heritage - September 12, 2019
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе Heritage - May 23, 2019
Франция 10 франков 1914 на аукционе Heritage - May 23, 2019
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1914 на аукционе Heritage - May 23, 2019
Франция 10 франков 1914 на аукционе Heritage - May 23, 2019
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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