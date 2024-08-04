Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1914 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,047,863
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1914
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1914 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 63182 проданному на аукционе Heritage Auctions за 499 USD. Торги состоялись 16 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец iBelgica
Дата 8 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Lansky
Дата 7 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 мая 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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