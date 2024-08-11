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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1908 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1908 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика Реверс монеты - 10 франков 1908 года "Тип 1899-1914" Париж - цена золотой монеты - Франция, Третья республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,650,337

Описание

  • Страна Франция
  • Период Третья республика
  • Номинал 10 франков
  • Год 1908
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1908 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4220 проданному на аукционе Macho & Chlapovič за 3600 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monnaies d'Antan (2)
  • Stary Sklep (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • VL Nummus (1)
Франция 10 франков 1908 на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франция 10 франков 1908 на аукционе Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea - May 1, 2024
Франция 10 франков 1908 на аукционе Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea - May 1, 2024
Продавец Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
Дата 1 мая 2024
Сохранность AU
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Франция 10 франков 1908 на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Франция 10 франков 1908 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Франция 10 франков 1908 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1908 на аукционе Kroha - September 16, 2016
Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Artemide Aste - July 1, 2011
Франция 10 франков 1908 на аукционе Artemide Aste - July 1, 2011
Продавец Artemide Aste
Дата 1 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1908 на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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