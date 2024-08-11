Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1908 года "Тип 1899-1914". Париж (Франция, Третья республика)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,650,337
Описание
- Страна Франция
- Период Третья республика
- Номинал 10 франков
- Год 1908
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1908 года. Париж. Это золотая монета периода Третьей республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4220 проданному на аукционе Macho & Chlapovič за 3600 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
Дата 1 мая 2024
Сохранность AU
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 1 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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